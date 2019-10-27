أم الفحم: دورة للنساء في الإدارة التنظيمية وإدارة الذات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - افتتحت وحدة النهوض بمكانة المرأة في بلدية أم الفحم، الأسبوع الأخير، دورة في الإدارة التنظيمية وإدارة الذات للنساء، وذلك في مقر المنتدى النسائي بحي المحاميد، والتي يقدمها المستشار التنظيمي والمدرب في التنمية البشرية، الأستاذ سامي حلمي محاميد، وتشارك في الدورة 30 امرأة من جمعيات، مؤسسات ومجموعات نسائية قيادية في أم الفحم.
ويشمل برنامج الدورة 30 ساعة تقدم في عشرة لقاءات، يتم خلالها بحث الأمور التنظيمية للجمعيات والشركات والإدارة السليمة، كما تنظم للنساء لقاءات في تعزيز وتطوير الذات والمجتمع لتخرج سوية ببرنامج مبني لخدمة المجتمع والصالح العام مثل نبذ ظاهرة العنف المستشري في المجتمع وغيرها.
وباركت المنتدى النسائي البلدي في أم الفحم، سعدة ياسين، افتتاح هذه الدورة التي عملت وطاقم المنتدى النسائي البلدي على تجنيد هذا العدد من النساء الفاعلات من فئات، جمعيات، مؤسسات ومجموعات نسائية مختلفة للعمل سوية للنهوض بمكانة المرأة والمجتمع في أم الفحم.
ومن جهة أخرى، نظمت ورشة في فن الطهي في المنتدى النسائي البلدي بحي المحاجنة مع الشيف صبحي محاميد، حيث شاركت في هذه الورشة 15 امرأة لتحضير 15 نوعا من السلطات والصلصات المختلفة وفق مذاقات بلدات مختلفة.
وأبدت النساء المشاركات إعجابهن بمثل هذه الفعاليات، وطالبن المنتدى النسائي البلدي بالعمل على تكثيف هذه الفعاليات.
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