القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة 4 أشخاص من قريتي دير حنا والمغار (50 و48 و23 و23 عاما) بشبهة التورط في جريمة إطلاق النار على منزل وسيارة موظف في مجلس دير حنا المحلي التي ارتُكبت ليلة أول من أمس، الجمعة.
ومددت محكمة الصلح في حيفا اعتقالهم، حسب طلب الشرطة، لغاية يوم غد الإثنين.
ووفقا للشرطة فإنّ خلفية جريمة إطلاق النار جنائي.
يذكر أن جريمة إطلاق النار أسفرت عن أضرار في المكان، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.
كانت هذه تفاصيل خبر دير حنا: اعتقال 4 اشخاص بشبهة إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.