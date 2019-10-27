دير حنا: اعتقال 4 اشخاص بشبهة إطلاق النار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة 4 أشخاص من قريتي دير حنا والمغار (50 و48 و23 و23 عاما) بشبهة التورط في جريمة إطلاق النار على منزل وسيارة موظف في مجلس دير حنا المحلي التي ارتُكبت ليلة أول من أمس، الجمعة.

ومددت محكمة الصلح في حيفا اعتقالهم، حسب طلب الشرطة، لغاية يوم غد الإثنين.

ووفقا للشرطة فإنّ خلفية جريمة إطلاق النار جنائي.

يذكر أن جريمة إطلاق النار أسفرت عن أضرار في المكان، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.