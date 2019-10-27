مظاهرة في هونغ كونغ لـ"حماية" الكلاب البوليسية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن محتجو هونغ كونغ، اليوم الأحد، اعتزامهم إطلاق مسيرة لا تحمل مطالبهم الأساسية المتمثلة برفض التدخل الصيني، بل تُطالب بحماية الكلاب البوليسية.

وأوضح المتظاهرون في دعوتهم للتظاهر اليوم، أنهم ينطلقون اعتراضا على سلوك الشرطة العدائي ليس تجاه احتجاجاتهم المستمرة منذ أشهر فقط، بل أيضا الكلاب البوليسية التي تتعرض للغازات المسيلة للدموع أثناء المواجهات مع المحتجين.

ويخطط منظمو احتجاجات للاحتشاد في متنزه مائي بعد ظهر اليوم الأحد.

وواجهت شرطة هونغ كونغ انتقادات لتكتيكاتها العنيفة ضد المتظاهرين، بما فيها استخدام الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل والرصاص المطاطي وخراطيم المياه، لردع المحتجين الذين يردون بالطوب والزجاجات الحارقة.

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وشوهدت كلاب بوليسية خلال عمليات فض الاحتجاجات بدون أي معدات واقية، بينما يرتدي ضباط مكافحة الشغب أقنعة تحجب عنهم الغاز.

ويقول قادة الاحتجاجات إن تعريض الكلاب للغاز المسيل للدموع يصل إلى حد "القسوة على الحيوان، ويهدد حياتها".

وذكرت الشرطة على حسابها بموقع (فيسبوك) "لم ينفق أي كلب بوليسي أو يشعر بالتعب نتيجة الاحتجاجات منذ حزيران/ يونيو الماضي".