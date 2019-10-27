عرابة: إصابة مسن في جريمة طعن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب مُسن بجروح إثر تعرضه لجريمة طعن في مدينة عرابة البطوف صباح اليوم، الأحد.
وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة آشر بلاغًا قرابة الساعة 07:02 حول العثور على مصاب (63 عامًا) جراء تعرضه للطعن في عرابة، وعمل الطاقم الطبي على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب والذي وصفت جراحه بالمتوسطة، وأحيل لاستكمال العلاج في مستشفى نهريا".
إلى ذلك، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم تكشف عن خلفيتها ولم تبلغ عن اعتقال مشتبهين باقترافها.
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