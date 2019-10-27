شكرا لقرائتكم خبر عن الزعتر: هل أفصحت تركيا عن مكان البغدادي مقابل السكوت عن أطماعها شمال سوريا؟ والان مع التفاصيل
قال المحلل السياسي، خالد الزعتر، إن العزاء في تركيا بعد مقتل الإرهابي أبوبكر #البغدادي.
ولفت إلى أن تركيا لعبت دوراً في تنامي قوة داعش الإرهابية ووفرت الممر الأمن لوصول ما يقارب 30 الف عنصر إرهابي إلى #العراق و #سوريا عبر البوابة التركية ، ووفرت لعناصر داعش العلاج المجاني، وساهمت في نقل العتاد والمعدات للتنظيم الإرهابي.
وأضاف متسائلا: هل مقتل البغدادي جزء من عملية تنازلات تركية - أمريكية ، مقابل موافقة ـمريكا على المنطقة الأمنة في سوريا التي تنظر لها تركيا بأنها الطريق نحو تحقيق أطماعها في شمال #سوريا؟.
وتابع: هل تم ذلك مقابل أن تفصح أنقرة عن مكان البغدادي للقوات الأمريكية بخاصة وأن العلاقة بين أردوغان وداعش لا يمكن إنكارها.
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