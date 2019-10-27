شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. قوات التحالف تعلن إعادة تموضعها في عدن بقيادة السعودية والان مع التفاصيل

أعلنت قيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إعادة تموضعها في العاصمة المؤقتة عدن لتكون بقيادة المملكة العربية السعودية .

وقال بيان صادر عن التحالف العربي، أن إعادة التموضع وإعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية .

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وأشاد البيان بكل الجهود التي بذلتها القوات كافة وفي مقدمتها القوات الإماراتية وأسهمت في نجاح الخطط المعدة لتنفيذ المهام العملياتية بكل كفاءة واقتدار .. مؤكدة على على استمرار جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الشعب اليمني بكافة مكوناته وحكومته الشرعية .

وتسلمت القوات السعودية مطار وميناء عدن وقاعدة العند الجوية من القوات الإماراتية التي كانت تتمركز فيها ضمن عملها في التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية .