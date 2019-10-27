شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سقطرى يدخل سباق محاولة إفشال إتفاق الرياض والان مع التفاصيل
دخل محافظ سقطرى، رمزي محروس، المعروف بإنتماءه لحز الإصلاح، سباق محاولة إفشال إتفاق الرياض المزمع توقيعه بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي .
وفي تصرف سافر الاول من نوعه أقدم محروس السبت على منع طائرة مدنية اماراتية من الاقلاع بقوة السلاح.
ونقلت صحيفة عدن تايم عن مصادر في مطار حديبو ان المحافظ محروس المحسوب على تنظيم الاخوان ان تصرفه محاولة يائسة لجر الاشقاء الاماراتيين لأشتباك مسلح مع افراد مسلحين ارسلهم محروس .. مشيرة الى ان التصرف يأتي عشية التوقيع على مسودة اتفاق الرياض والذي سينهي حكم الاخوان.
من جانبهم وصف مسافرون لعدن تايم تصرف المحافظ محروس عمل غير انساني حيث اصر على عدم اقلاع الطائرة من مطار سقطرى الدولي الى ان تدخل قائد التحالف العربي في الجزيرة ووجه بالسماح لها في الاقلاع
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