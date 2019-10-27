مراسم استقبال رسمية لرئيس البرازيل في أبوظبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأحد، الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، بمقر القصر الرئاسي، في ثاني أيام زيارته لدولة الإمارات.

وجرت لرئيس البرازيل -لدى وصوله إلى قصر الرئاسة في العاصمة أبوظبي- مراسم استقبال رسمية؛ حيث رافق موكب الضيف ثلة من الفرسان على الخيول العربية الأصيلة في ساحة القصر، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف البلاد، بعدها عزف السلام البرازيلي والسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، فيما حلقت طائرات الفرسان في سماء قصر الرئاسة احتفاء بهذه الزيارة.





ويزور بولسونارو الإمارات، في مستهل جولة خليجية تشمل أيضا السعودية؛ لتعزيز التجارة والاستثمارات للمساهمة في إنعاش الاقتصاد البرازيلي.

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ويرافق الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء والمستشارين.





وفي مستهل زيارته، زار الرئيس البرازيلي، أمس السبت، واحة الكرامة في أبوظبي، واستعرض مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي مراسم حرس الشرف ثم وضع إكليلا أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحا يستند كل منها على الآخر رمزا للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

