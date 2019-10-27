مقتل البغدادي وصفقة مايكروسوفت.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: الصدر يحذر من "حرب أهلية" بالعراق حال عدم الاستجابة للمتظاهرين، عبدالمهدي يبحث مع قادة الأمن تطورات الأوضاع بالعراق، واشنطن تؤكد إرسال تعزيزات إلى شرق سوريا، سي إن إن: لبنان بمفترق طرق بين بداية جديدة أو الفوضى.

كما تقرأون: 53 قتيلا من طالبان في غارة جوية شمالي أفغانستان، البيت الأبيض: ترامب سيدلي بـ"بيان مهم" الأحد، ارتباك "داخلية الوفاق" الليبية يكشف تسترها على مطلوب دولي، تجميد تراخيص حمل الأسلحة في لبنان حتى إشعار آخر، موقع أمريكي: أبوبكر البغدادي فجر نفسه لتجنب الأسر.

Advertisements

وفي الاقتصاد تطالعون: بمشاركة 100 مستثمر.. اليوم افتتاح منتدى الأعمال الإماراتي-البرازيلي، 8.383 مليار دولار أرباح الشركات الحكومية الصينية خلال 9 أشهر من 2019، بعد منافسة شرسة.. مايكروسوفت تفوز بصفقة ضخمة مع البنتاجون، شكوك سداد الديون تحاصر الاقتصاد اليوناني.

فنياً تتابعون: "عرايس الخوف" عن الإرهاب الداعشي بافتتاح أيام قرطاج السينمائية.

وأخيراً الرياضة: ميلان يعلن منافسته لنابولي على ضم إبراهيموفيتش.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

للاطلاع على التفاصيل والمزيد اضغط هنا