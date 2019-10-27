التحالف العربي يعيد التموضع بعدن ويشيد بجهود القوات الإماراتية

أعلنت قيادة التحالف العربي في اليمن، الأحد، إعادة تموضع قواتها في عدن لتكون بقيادة السعودية، مشيدة بالجهود التي بذلتها القوات الإماراتية.

وقالت قيادة التحالف، في بيان لها اليوم، إن خطوة "إعادة التموضع" بعدن تأتي ضمن جهودها المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية.

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وأشارت إلى استهدافها تعزيز الجهود لتأمين الممرات المائية المتاخمة للسواحل اليمنية عموماً، ومكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اليمنية.

وأشادت قيادة قوات التحالف بكل الجهود التي بذلتها القوات كافة، وفي مقدمتها القوات الإماراتية، وأسهمت في نجاح الخطط المعدة لتنفيذ المهام العملياتية بكل كفاءة واقتدار.

وأكدت قيادة قوات التحالف استمرار جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعم شعب هذا البلد بجميع مكوناته وحكومته الشرعية.

والسبت 26 أكتوبر/تشرين الأول، ثمّن الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، المساعي الحثيثة والتاريخية التي تبذلها السعودية، للوصول إلى "اتفاق الرياض" الذي يهدف إلى توحيد الصف اليمني في مواجهة الانقلاب الحوثي.