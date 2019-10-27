"سوريا الديمقراطية" تعلن مشاركتها في استهداف البغدادي

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الأحد، مشاركتها في عملية استهداف زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي.

وأشاد قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، الأحد، بـ"العمل الاستخباراتي المشترك" مع واشنطن، خلال عملية استهداف البغدادي في عملية عسكرية شمال غربي سوريا.

وكتب عبدي، في تغريدة على تويتر: "عملية تاريخية ناجحة نتيجة عمل استخباراتي مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت مجلة "نيوزويك" قد كشفت، نقلا عن مسؤول عسكري أمريكي، أن البغدادي قتل في غارة شنها الجيش الأمريكي، مساء السبت، في سوريا.

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ووافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تنفيذ المهمة قبل نحو أسبوع من حدوثها.





يشار إلى أن البغدادي مختبئ منذ 5 سنوات، وأن مكان وجوده كان غير معلوم.

وأعلنت الولايات المتحدة منذ سنوات عن مكافأة قدرها 25 مليون دولار مقابل الحصول على معلومات تؤدي للوصول إلى البغدادي.

وفي أبريل/نيسان الماضي، ظهر البغدادي في شريط فيديو، وهو الأول منذ نشر لقطات له في عام 2014 بعد أيام قليلة من إعلان "الخلافة" المزعومة للتنظيم الإرهابي.