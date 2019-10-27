إطلاق صافرات الإنذار بـ"الخطأ" في مستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دوت صافرات الإنذار، صباح الأحد، في إحدى مستوطنات غلاف قطاع غزة بـ"الخطأ"، وذلك بحسب ما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن صافرات الإنذار دوت في مستوطنة "إيريز"، موضحا أن الأمر قيد التدقيق، ثم عاد وأصدر بيانا أكد خلاله أنه تم إطلاق الصافرات بـ"الخطأ"، وهو ما أشارت إليه وسائل إعلام إسرائيلية.

ومن المعتاد أن يلجأ الاحتلال إلى هذا الإجراء إيذانا بإمكانية إطلاق قذائف صاروخية من غزة.

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وصباح الخميس 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، دوت صافرات الإنذار بالخطأ، في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، بحسب ما أعلنه جيش الاحتلال.

وكثيرا ما يطلق الاحتلال الإسرائيلي صافرات الإنذار بالخطأ في مستوطنات غلاف غزة.