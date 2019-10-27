بالفيديو.. حبيب الفردان يعد جماهير النصر بمواصلة النتائج الإيجابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وعد حبيب الفردان، لاعب النصر الإماراتي، جماهير فريقه بمواصلة الانتصارات وتحقيق النتائج الإيجابية، وذلك بعد الفوز على شباب الأهلي دبي بهدف دون رد، بالجولة الخامسة من دوري الخليج العربي، مساء الجمعة.

وقال الفردان، في تصريحات لـ"العين الرياضية" بعد اللقاء: "أتمنى مواصلة هذا المستوى وتحقيق النتائج الإيجابية في المباريات المقبلة".



ويعتبر الفوز على شباب الأهلي هو الثاني للنصر هذا الموسم، بعد الفوز على الوحدة (3-1) في الجولة الرابعة من الدوري الإماراتي، ليخرج الفريق من دوامة النتائج السلبية التي عانى منها منذ بداية الموسم.

ويحتل النصر حالياً المركز السادس في ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي برصيد 7 نقاط من 5 مباريات.

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وعلق الفردان على تطبيق تقنية الفيديو لمساعدة الحكام "VAR"، حيث اعتبرها إضافة إيجابية للملاعب ولكن ليس في كل وقت بالمباراة.

وفيما يتعلق بابتعاده عن قائمة منتخب الإمارات قال الفردان: "المدرب فان مارفيك له رؤيته، وحينما يطلب منا الوجود سنكون دائما موجودين".

وأتم تصريحاته قائلاً: "المدرب أدرى بمصلحة المنتخب وبالنسبة لي فأنا جاهز في أي وقت".



