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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هشتاج #البغدادي يتصدر تويتر بعد ساعات من إعلان مقتله والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
تصدر هاشتاج #البغدادي الترند على موقع تويتر بعد ساعات من إعلان مقتله بعملية أمريكية في سوريا.
وتداول مغردون ووسائل إعلام معلومات وتفاصيل كثيرة حول مقتل البغدادي تحت الهشتاج.
ولوح مغردون إلى دور تركي في مقتله، للهرب من تهمة دعم داعش من خلال عملية نبع السلام.
وكتب يوسف الشريف، الصحفي المتخصص في الشئون التركية: من الذي سلم البغدادي للأمريكان في هذا التوقيت؟.
وأضاف الشريف متسائلا: من له أكبر انتشار في ادلب وكل المسلحين هناك يتعاونون معه استخباراتيا؟.
وتابع: من الذي يحاول تخفيف الاتهامات له بأن عمليته ساعدت في هروب الدواعش؟ من يريد استرضاء أميركا لتفادي عقوبات اقتصادية محتملة؟.
وختم تغريدته بالقول: عرفتوا مين وليش؟.
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