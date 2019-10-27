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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلان مهم من وزارة الصحة السعودية للمواطنين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
دعت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية المواطنين إلى الحصول على لقاح الإنفلونزا من أقرب مركز صحي، محذرةً من أن أعراض الإصابة بالإنفلونزا قد تتطور وتسبب مضاعفات خطيرة.
وبينت أن من أعراض الإنفلونزا: التهاب الحلق، وسيلان الأنف، وألم العضلات، والرجفة والتعرّق، والصداع، وارتفاع درجة الحرارة إلى أكثر من 38 درجة.
أما المضاعفات التي قد تسببها الإنفلونزا، فهي: التهاب الشعب الهوائية، والتهاب الأذن، والتهاب الرئتين، وتسمم الدم، وقد تؤدي مضاعفاتها إلى الوفاة.
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