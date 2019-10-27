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إعلان مهم من وزارة الصحة السعودية للمواطنين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

إعلان مهم من وزارة الصحة السعودية للمواطنين

متابعات_الخليج 365

دعت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية المواطنين إلى الحصول على لقاح الإنفلونزا من أقرب مركز صحي، محذرةً من أن أعراض الإصابة بالإنفلونزا قد تتطور وتسبب مضاعفات خطيرة.

 

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وبينت أن من أعراض الإنفلونزا: التهاب الحلق، وسيلان الأنف، وألم العضلات، والرجفة والتعرّق، والصداع، وارتفاع درجة الحرارة إلى أكثر من 38 درجة.

 

أما المضاعفات التي قد تسببها الإنفلونزا، فهي: التهاب الشعب الهوائية، والتهاب الأذن، والتهاب الرئتين، وتسمم الدم، وقد تؤدي مضاعفاتها إلى الوفاة.

 

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