إعلان مهم من وزارة الصحة السعودية للمواطنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

دعت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية المواطنين إلى الحصول على لقاح الإنفلونزا من أقرب مركز صحي، محذرةً من أن أعراض الإصابة بالإنفلونزا قد تتطور وتسبب مضاعفات خطيرة.



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وبينت أن من أعراض الإنفلونزا: التهاب الحلق، وسيلان الأنف، وألم العضلات، والرجفة والتعرّق، والصداع، وارتفاع درجة الحرارة إلى أكثر من 38 درجة.

أما المضاعفات التي قد تسببها الإنفلونزا، فهي: التهاب الشعب الهوائية، والتهاب الأذن، والتهاب الرئتين، وتسمم الدم، وقد تؤدي مضاعفاتها إلى الوفاة.