ماذا تعرف عن قوة "دلتا فورس" المسئولة عن عمليتي بن لادن والبغدادي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

قالت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع، إن الجيش الأمريكي نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، في المكان الذي يختبئ داخله في محافظة إدلب شما غربي سوريا.



وقال الإعلام الأمريكي إن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي فجر نفسه بحزام ناسف بعد فشله في الهرب من حصار القوات الأمريكية.

ونفذت العملية القوة الأمريكية الخاصة "دلتا فورس"، المعروفة رسميا باسم فرقة العمليات الأولى، إحدى وحدات المهمات الخاصة في الجيش الأمريكي، التي تركز أساسا على مكافحة الإرهاب.

هذه القوة كان لها دور كبير في العديد من العمليات الحساسة التي قام بها الجيش الأمريكي من بينها مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في مايو 2011، وأخيرا مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، بحسب سكاي نيوز.

ورغم أن مهمة القوة "دلتا فورس" مكافحة الإرهاب، فإنهات تشارك أيضا بشكل خاص في قتل أو اعتقال أفرارد خطرين أو تفكيك خلايا إرهابية، بالإضافة إلى عمليات إنقاذ الرهائن.

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وتشترك القوة الخاصة "دلتا فورس" في مهام سرية مع وكالة الاستخبارات المركزية، كما تنشط في مجال حماية الشخصيات الهامة، لا سيما خلال زيارتها للبلدان التي تشهد اضطرابات.

وتخضع القوة الخاصة "دلتا فوري" للرقابة التشغيلية من قيادة العمليات الخاصة المشتركة، على الرغم من أنها مدعومة إداريا من قيادة العمليات الخاصة للجيش الأمريكي.

وقد تأسست القوة "دلتا فورس" عام 1977 من قبل قائدها الأول، العقيد تشارلز بيكويث، مع التهديد المتزايد للإرهاب في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد سنوات من العمل مع الخدمة الجوية البريطانية الخاصة في هذا المجال.

وتم تكليف بيكويث بتشكيل الوحدة الجديدة، واختيار أفرادها من مجموعات داخل الجيش، بعد أن اتضحت الحاجة إلى قوة ضاربة تكون دقيقة داخل الجيش الأمريكي.

أبرز المهام التي قامت بها القوة "دلتا فورس"، عملية "مخلب النسر" في عام 1980، التي نفذت من أجل تحرير الرهائن الأميركيين داخل السفارة الأمريكية في طهران، إلا أن العملية فشلت إذ قتل 8 أمريكيين وتدمير طائرتين.

كما ساهمت القوة في الحرب في أفغانستان عقب هجمات 11 سبتمبر 2001، وكان لأفرادها دور كبير في هزيمة وتفكيك حركة طالبان في أفغانستان.