معلومات جديدة: مقتل البغدادي بحزام ناسف و6 نساء بقصف جوي قبل الإنزال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

قالت مصادر في مدينة إدلب السورية إن #البغدادي قتل بعد ان فجر حزاما ناسفا كان يرتديه بينما قتلت زوجتاه في القصف الجوي الاميركي الذي سبق الانزال.



وذكرت المصادر أن عدد النساء اللواتي قتلن في القصف الأمريكي بلغ ٦.

ولفتت إلى أن اشلاء من جثة البغدادي أخذها الاميركيون إلى جانب رجل اعتقلوه يعتقد انه المدني صاحب الدار.

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إلى ذلك أكدت وكالة الأنباء العراقية أن الاستخبارات العراقية اخترقت السائق الذي حاول نقل عائلة البغدادي.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية اليوم الأحد، تشرين الأول 27، 2019، مقتل زعيم تنظيم داعش في سوريا.

وجاءت التأكيدات بعد تغريدة للرئيس الأمريكي دونلد ترمب قال فيها إن شيئا كبيرا حدث للتو.