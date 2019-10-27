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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الدفاع السعودية تعلن عن وظائف جديدة في القوات البحرية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن توفر (٥٠) وظيفة بالقوات البحرية الملكية السعودية .
ودعت الوزارة الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية www.mcs.gov.sa .
وأكدت الوزارة أن الاولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية، مشترطة توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
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