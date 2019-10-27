شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا: أول امرأة تشغل منصب رئيسة وزراء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (بروكسل)

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، اختيار وزيرة الموازنة صوفي ويلمز لتكون رئيسة وزراء بالوكالة للبلاد، لتكون أول امرأة تشغل هذا المنصب في بلجيكا.

ولايزال يتعين على ويلمز البالغة (44 عاما) أن تؤدي اليمين الدستورية أمام الملك فيليب.

وقال ميشال الذي سيتولى منصب رئيس المجلس الأوروبي في الأول من ديسمبر، إنه ينوي التنحي مع بداية نوفمبر «على أبعد تقدير».

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ومنذ انهيار التحالف الحكومي برئاسة ميشال في ديسمبر 2018، لم تكُن لدى بلجيكا حكومة فيدرالية تعمل بكامل طاقتها.

وبقي ميشال رئيسا للوزراء بالوكالة منذ ذلك الحين.

وما زاد الوضع السياسي تعقيداً هو الانتخابات البرلمانية في مايو ونتائجها.

وكتب ميشال على «تويتر»: «تهانينا لصوفي ويلمز التي تم طرح اسمها على الملك لتكون رئيسة وزراء بالوكالة».

وويلمز التي دخلت البرلمان للمرّة الأولى عام 2014 ويُنظر إليها كحليفة لميشال، اختيرت للمنصب من جانب لجنة وزاريّة.