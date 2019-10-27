شكرا لقرائتكم خبر عن بيان مرتقب لترمب.. وأنباء عن مقتل البغدادي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (واشنطن)

أفادت مصادر في سورية والعراق اليوم (الأحد) بأنه يُعتقد أن زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي قُتل في عملية عسكرية أمريكية في سورية، مع استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للإدلاء بـ«بيان مهم» في البيت الأبيض.

وكان مسؤول أمريكي اشترط عدم ذكر اسمه قال لـ«رويترز» في وقت سابق إن البغدادي استُهدف في عملية أثناء الليل لكنه لم يتمكن من تحديد ما إذا كانت العملية ناجحة.

وقال قائد أحد الفصائل المسلحة في محافظة إدلب بشمال غرب سورية إنه يُعتقد أن البغدادي قُتل في غارة بعد منتصف الليل شاركت فيها طائرات هليكوبتر وطائرات حربية في قرية باريشا قرب الحدود التركية كما وقع اشتباك على الأرض خلالها.

وذكر مصدران أمنيان عراقيان أنهما تلقيا تأكيدا من داخل سورية بشأن مقتل البغدادي.

وذكر مصدران أمنيان عراقيان لـ«رويترز» اليوم أن العراق تلقى تأكيدا من مصادر في سورية بأن زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي قُتل.

وقال أحد المصدرين «مصادرنا الخاصة من داخل سورية أكدت للفريق الاستخباراتي العراقي المكلف بمطاردة البغدادي مقتله مع حارسه الشخصي الذي لا يفارقه أبدا في إدلب بعد اكتشاف مكان اختبائه عند محاولته إخراج عائلته خارج إدلب باتجاه الحدود التركية».

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وأكد مصدر أمني عراقي ثان تلقي تأكيدات من مصادر داخل سورية بمقتل البغدادي.

وقالت مجلة «نيوزويك» التي كانت أول من أوردت النبأ، إن مسؤولا في الجيش الأمريكي‭‭‭ ‬‬‬أبلغها بأن البغدادي قُتل. وأضافت أن قوات العمليات الخاصة نفذت العملية بعدما حصلت على معلومات استخبارات يُعتد بها، فيما وافق ترمب في الأيام الماضية على عملية عسكرية ضد تنظيم داعش استهدفت زعيمها البغدادي.

ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) على طلب تعقيب.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي في وقت متأخر أمس (السبت) إن ترمب يعتزم الإدلاء «ببيان مهم» في البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت غرينتش).

ولم يذكر المتحدث تفاصيل أخرى عن فحوى بيان ترمب.

وكان ترمب قد كتب في تغريدة في وقت سابق «شيء كبير للغاية حدث للتو».

ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤول عسكري كبير أن الجيش الأمريكي استهدف زعيم التنظيم في غارة عسكرية أمس في شمال شرق سورية، وقالت إن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) ساهمت في تحديد موقعه، دون أن تذكر توضيحات عن موقعه.