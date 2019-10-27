إيران تُفرج عن ناشطة دعمت إضرابًا عماليًا









اسماء السيد - طهران: أفرج القضاء الإيراني عن ناشطة دعمت إضراباً في أحد معامل السكّر الرئيسية في البلاد، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الطلابية (ايسنا) شبه الرسمية السبت.

وأُطلق سراح سبيدة غوليان التي أُوقفت في يناير، بعد دفع كفالة مالية قدرها 15 مليار ريال (108 آلاف يورو)، بحسب الوكالة.

وأُوقفت غوليان للمرة الأولى في أواخر عام 2018 بعد أن أعلنت دعمها لمضربين في معمل للسكر يقع على بعد 500 كيلومتر إلى الجنوب من طهران، وأحد مطالبهم هو دفع متأخرات رواتبهم.

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وكان هؤلاء يحتجّون أيضاً على ما وصفوه بأنه أنشطة إجرامية مفترضة من جانب أصحاب المعمل الجدد.

وفي يناير، أكدت غوليان ومنظمون للإضراب أنهم تعرّضوا للتعذيب أثناء اعتقالهم. وأُوقفت الناشطة من جديد حينها.

وذكر التلفزيون الرسمي آنذاك أنها أقرّت بأن لديها علاقات مع ناشطين في أوروبا "وهدفها الإطاحة بالدولة".

وأُفرج أيضاً السبت عن ناشطة أخرى هي عاطفة رانغريز كانت اعتُقلت لأدائها دوراً أثناء الإضراب في المعمل نفسه، بحسب الوكالة نفسها التي لم تُعطِ مزيداً من التفاصيل.