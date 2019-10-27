تعرف إلى القوة الأميركية التي نفذت عملية استهداف البغدادي

اسماء السيد - بيروت: تعتبر عملية استهداف زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي أهم عملية عسكرية تستهدف قياديا جهاديا كبيرا منذ قتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
فمن هي الفرقة الأميركية التي نفذت هذه العملية؟ "دلتا فورس" هي القوة الأميركية الخاصة، التي تعرف رسميا باسم فرفة العمليات الأولى التي كان لها الدور الأكبر في عملية استهداف البغدادي في سوريا.
وكان لهذه القوة دور فاعل في العديد من العمليات الحساسة التي قام بها الجيش الأميركي من بينها مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في مايو 2011.
وعلى الرغم من أن مهمة القوة "دلتا فورس" مكافحة الإرهاب، فإنهات تشارك أيضا بشكل خاص في قتل أو اعتقال أفرارد خطرين أو تفكيك خلايا إرهابية، بالإضافة إلى عمليات إنقاذ الرهائن.
وتشترك القوة الخاصة "دلتا فورس" في مهام سرية مع وكالة الاستخبارات المركزية، كما تنشط في مجال حماية الشخصيات الهامة، لا سيما خلال زيارتها للبلدان التي تشهد اضطرابات.
وتخضع القوة الخاصة "دلتا فورس" للرقابة التشغيلية من قيادة العمليات الخاصة المشتركة، على الرغم من أنها مدعومة إداريا من قيادة العمليات الخاصة للجيش الأميركي.
وقد تأسست القوة عام 1977 من قبل قائدها الأول، العقيد تشارلز بيكويث، مع التهديد المتزايد للإرهاب في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد سنوات من العمل مع الخدمة الجوية البريطانية الخاصة في هذا المجال.
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