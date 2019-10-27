شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الغزالى حرب: تحرير سعر الصرف "إنجاز عظيم".. وبداية حقيقية للإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الكاتب والمفكر السياسى، أسامة الغزالى حرب، بتحرير سعر صرف الجنيه، قائلًا: "إننى سعيد جدًا لجرأة الرئيس بتعويم سعر صرف الجنيه المصرى وكان لذلك أثر كبير، لقد اتخذ قرارًا لم يجرأ سابقوه على تنفيذه، وكان ذلك بداية الإصلاح الحقيقى، واليوم هناك تحسن كبير فى سعر الجنيه.. إنه إنجاز عظيم".

وأكد خلال حواره ببرنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، على أهمية المشروعات القومية فى الطرق، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الإنتاجية.

وأوضح أن الأولوية الأولى الآن فى مصر للتعليم، وكل تجارب النمو العظيمة فى العالم ترجع إلى التعليم ولكن لا يحدث ذلك فى مصر، مضيفًا : "لازم ترجع المدرسة كمؤسسة بروحها للناس.. المسألة وصلت للحد الأدنى تمامًا، ولابد من تدبير الموارد للتعليم، وهناك دور على الأثرياء المصريين ومؤسسات المجتمع المصرى فى دعم التعليم".