شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الغزالى حرب: تحرير سعر الصرف "إنجاز عظيم".. وبداية حقيقية للإصلاح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الكاتب والمفكر السياسى، أسامة الغزالى حرب، بتحرير سعر صرف الجنيه، قائلًا: "إننى سعيد جدًا لجرأة الرئيس بتعويم سعر صرف الجنيه المصرى وكان لذلك أثر كبير، لقد اتخذ قرارًا لم يجرأ سابقوه على تنفيذه، وكان ذلك بداية الإصلاح الحقيقى، واليوم هناك تحسن كبير فى سعر الجنيه.. إنه إنجاز عظيم".
وأكد خلال حواره ببرنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، على أهمية المشروعات القومية فى الطرق، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الإنتاجية.
وأوضح أن الأولوية الأولى الآن فى مصر للتعليم، وكل تجارب النمو العظيمة فى العالم ترجع إلى التعليم ولكن لا يحدث ذلك فى مصر، مضيفًا : "لازم ترجع المدرسة كمؤسسة بروحها للناس.. المسألة وصلت للحد الأدنى تمامًا، ولابد من تدبير الموارد للتعليم، وهناك دور على الأثرياء المصريين ومؤسسات المجتمع المصرى فى دعم التعليم".
كانت هذه تفاصيل خبر أسامة الغزالى حرب: تحرير سعر الصرف "إنجاز عظيم".. وبداية حقيقية للإصلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.