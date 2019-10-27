شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلمانى لحقوق الإنسان يصل منطقة سجون المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل وفد برلمانى من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، إلى منطقة سجون المنيا والتى تضم السجن شديد الحراسة والليمان، فى إطار سلسلة الزيارات التفقدية التى تقوم بها اللجنة.

وكان فى استقبال الوفد البرلمانى، اللواء أشرف عز العرب مساعد أول وزير الداخلية لقطاع السجون، اللواء محمد على مدير منطقة جنوب الصعيد، واللوء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة لمباحث السجون بالوجه القبلى، واللواء محمود فؤاد، مدير الاداره العامة لقطاع حقوق الإنسان، واللواء عمرو يحيى نائب الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وعدد من القيادات الشرطية.

وضم الوفد البرلمانى برئاسة النائب علاء عابد، كلا من النائبه مارجريت عازر، وكيل اللجنة، والنائب نبيل بولس، واللواء مجدي سيف، والنائب علاء العمدة، والنائب أحمد يوسف، واللواء صلاح مخيمر، وانضم إليهم عدد من نواب محافظة المنيا.

وتعد هذه الزيارة هى الثانية للجنة خلال دور الأنعقاد الخامس والأخير، وتأتى فى إطار سلسلة الزيارات التي تنظمها اللجنة إلى السجون والاقسام الشرطية ودور الرعاية للتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان.