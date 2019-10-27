تعرف على تشكيل لجان مساءلة المُخلصين الجمركيين والجزاءات التى توقعها

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1. مدير عام الشئون القانونية المُختص.
2. مندوب عن المُخلصين تختاره شعبة المخلصين المختصة.
1. الإنذار.
2. الإيقاف لمدة لا تزيد على سنة عن المخالفة للمرة الأولى ويضاعف الجزاء فى حالة ارتكاب مخالفة أخرى خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.
3. إلغاء الترخيص.
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