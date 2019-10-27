شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يغادر إلى نيجيريا على رأس وفد برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني، متوجها إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية في زيارة رسمية.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه تم إنهاء إجراءات سفر رئيس مجلس النواب، من خلال الاستراحة الحكومية بالمطار، على متن الرحلة المصرية المتجهة إلى لندن ومنها إلى نيجيريا.

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وتأتى الزيارة في ضوء التحركات المصرية الفاعلة في عمقها الإفريقي على الصعيدين الحكومي والبرلماني، رغبة في العمل على دفع تلك العلاقات إلى آفاق أرحب، ولا سيما على المستوى البرلماني، في ظل توجه الدولة المصرية نحو تعزيز العلاقات على مستوى القارة الأفريقية بشكل عام على جميع المستويات، خاصة في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي.

من المقرر أن تتضمن الزيارة لقاء الدكتور رئيس المجلس والوفد المرافق له، مع كبار المسئولين في جمهورية نيجيريا الاتحادية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية معها، وتبادل وجهات النظر حول قضايا الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملفات مكافحة الإرهاب وسبل تعزيز برامج التعاون الفني والتعاون البرلماني – البرلماني في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية في ضوء الدور النيجيري الرائد في إقليم غرب إفريقيا والقارة الإفريقية.