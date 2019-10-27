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"تكنولوجيا النواب": فوز مصر برئاسة اتصالات الاتحاد الأفريقي يؤكد ثقة الأشقاء بها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن فوز مصر برئاسة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتحاد الأفريقى فى دورتها الثالثة للفترة 2019-2021، بإجماع الأصوات، يؤكد ثقة الأشقاء في الخبرات المصرية في هذا القطاع الحيوي، لاسيما مع الخطى الحيوية التي اتخذتها القاهرة في ضوء التحول الرقمي والتي كان لها السبق فيها.

 

وقال بدوي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن مصر تؤكد استعدادها الكامل دائماً لنقل كافة خبراتها للأشقاء الأفارقة في كافة المجالات، فهي بمثابة الشقيقة الكبري، مشيراً إلي الخبرات المصرية في مجال التطوير التكنولوجي والتحول الرقمي وتحويل الكابلت النحاسية إلي فايبر.

 

واضاف بدوي، أن القاهرة ماضية قدماً خلال الفترة القادمة نحو استكمال منظومة التحول الرقمي، لاسيما وأنه أصبح ضرورة مُلحة قبل أي وقت سابق لاسيما في ظل ما يشهدة العالم من تطور سريع في مجال تكنولوجيا المعلومات.

 

جدير بالذكر، أن مصر فازت  أمس برئاسة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتحاد الأفريقى فى دورتها الثالثة للفترة 2019-2021؛ بإجماع الأصوات، كما تم انتخاب كل من: بوروندي، ومالاوي، وسيراليون أعضاء بالمكتب فى دورته الجديدة.

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جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأفارقة، الذى افتتحه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صباح أمس الجمعة، والذى يعقد ضمن فعاليات الاجتماع الثالث للدورة العادية للجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة للاتحاد الافريقى التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 حتى 26 أكتوبر، ويشارك فى المؤتمر 37 دولة أفريقية وبحضور 11 وزيراً للاتصالات، بحسب بيان صحفى.

 

 

 

 

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