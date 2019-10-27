شكرا لقرائتكم خبر عن حزب أردوغان ينهار.. استقالة جديدة بصفوف "العدالة والتنمية" بسبب سياسة القمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوالى الاستقالات من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، بسبب سياسات أردوغان القمعية، وكان أبرزها استقالة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، ورئيس الاقتصاد الأسبق علي باباجان، من الحزب ما أدى إلى تتابع الاستقالات.

وأعلن أحد قادة مركز جناق قلعة، بحزب العدالة والتنمية، يغيت آكيون، استقالته من الحزب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال آكيون :"إلى أصدقائي؛ لقد حاولت جاهدًا عقب انتهائي من حياتي التعليمية وبداية من 2015 وحتى الآن، أن أنفذ المهام الموكلة إلي في مركز حزب العدالة والتنمية بشكل فعال. وأطلب العفو والسماح من جميع من عملت معهم بداية من أول يوم لي في العمل وحتى الآن، وأود أن أعلمهم بنهاية المهمة الموكلة إليَّ، وأضاف العضو المستقيل :ستستمر حياتي السياسية، وطاقتي وحماستي في مكان مختلف، وأتمنى الخير لكل أصدقائي ولوطني العزيز".