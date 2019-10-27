شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يطالب الأعضاء بقراءتها.. ننشر المادة 206 من لائحة المجلس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في آخر جلسات البرلمان الأسبوع الماضى، طالب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الأعضاء بضرورة إعادة قراءة المادة 206 من اللائحة الداخلية للبرلمان، والتي تحدد آلية الحديث المتعلقة بتوجيه الأسئلة البرلمانية، تحت قبة البرلمان وأثناء انعقاد الجلسة، وذلك حفاظاً على وقت الجلسة، واستثماره بالشكل الأمثل.
ويستعرض ”الخليج 365” نص المادة 206 من اللائحة الداخلية للمجلس :
مادة 206 للعضو الذى وجه السؤال دون غيره أن يستوضح ممن وُجه إليه السؤال، وأن يعلق على إجابته بإيجاز مرة واحدة، ومع ذلك فلرئيس المجلس، إذا كان السؤال متعلقا بموضوع له أهمية عامة أن يأذن، حسب تقديره، لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال أو لعضو آخر بإبداء تعليق موجز أو ملاحظات موجزة على إجابة من وُجه إليه السؤال.
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