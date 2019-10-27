صعود طفيف لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد: ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل طفيف مع بداية تعاملات اليوم الأحد. وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.06% مع بداية التعاملات إلى مستوى 14216 نقطة. كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.09%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.07% وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، بنسبة 0.57% إلى مستوى 14206 نقاط.

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