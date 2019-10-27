6 سدود ومخرات سيول.. الوادي الجديد تستعد لمواجهة الأمطار- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

استعدت مصلحة الري والمياه الجوفية بمحافظة الوادي الجديد، لمواجهة السيول والأمطار، ببناء 6 سدود وتجهيز معدات ولوادر وحفارات، تشمل جميع أرقام العاملين بالري، والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بالوادي الجديد.

وأكد وكيل وزارة الري بالوادي الجديد، المهندس منصور إبراهيم، أنه لا توجد مخرات سيول بالمحافظة، وجاري توفير مبلغ 62 مليون جنيه لعمل مخرات وأعمال الحماية، والتواصل مع معهد بحوث الموارد المائية لعمل دراسة تفصيلية عن مخرات السيول بالمحافظة، وإعداد دراسة من قبل (معهد بحوث الموارد المائية) لجميع القرى والمراكز بالمحافظة، سواء بالمعاينة على الطبيعة أو عن طريق الخرائط الطبوغرافية.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه جرى تحديد 46 قرية، وعمل معاينة للمواقع على الطبيعة بمعرفة مهندسي الإدارة العامة للمياه الجوفية بالداخلة، وإعداد المقايسات التقديرية بمبلغ 62 مليون جنيه، وجرى رفعها للسلطة المختصة بالوزارة لتدبير الاعتمادات المالية، تمهيدًا للتعاقد والبدء في التنفيذ.

وقال المهندس "منصور"، إنه جرى تشوين جسور ترابية لمنع وصول المياه من مناطق تجمع السيول إلى المنازل والزراعات والآبار، ويجري تطهير وإعادة تأهيل المصارف القديمة غير المستخدمة للاستفادة منها كإجراء احترازي، حال تقدم المياه نحو الكتلة السكنية والزراعات المتاخمة والآبار المجاور.