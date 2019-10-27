التلفزيون العراقي سيبث لقطات مصورة للغارة التي قتل فيها البغدادي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
أعلن التلفزيون الرسمي العراقي، اليوم الأحد، أنه سيبث لقطات مُصورة للغارة الأمريكية التي نُفذت في سوريا وقيل إن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أبوبكر البغدادي قُتل فيها.
ونقل التليفزيون العراقي عن خبير في شؤون الجماعات الإرهابية، قوله إن المخابرات العراقية ساعدت في تحديد موقع البغدادي.
كانت تقارير إعلامية أمريكية أفادت بمقتل البغدادي في عملية خاصة نفذتها القوات الأمريكية في محافظة إدلب السورية، أمس السبت.
وقال مسؤولان إيرانيان لرويترز إن مصادر سورية أبلغت طهران بمقتل البغدادي في سوريا.
ونقلت عن أحدهما قوله، الأحد، إنه "تم إبلاغ إيران بمقتل البغدادي من قبل مسؤولين سوريين اطلعوا على المعلومات الميدانية"، فيما أكد المسؤول الثاني هذه المعلومات.
وذكرت مصادر أمنية عراقية أن 8 مروحيات أمريكية استهدفت في الساعات الأولى من اليوم الأحد مقر البغدادي في قرية باريشا بإدلب السورية.
وبينما لم يتم تأكيد تلك المعلومات رسميًا، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيُدلي بـ"بيان هام" يخص السياسة الخارجية اليوم الأحد.
وغرّد ترامب على حسابه عبر تويتر، قائلًا إن "شيئا كبيرا حدث للتو" دون أن يكشف عن أي تفاصيل.
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