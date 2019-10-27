بالصور.. حضور مكثف للأهالي وتشديدات أمنية في ثاني جلسات محاكمة "راجح"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- محمد الملاح:

شهدت ثاني جلسات محاكمة محمد أشرف راجح، المتهم بقتل الطالب محمود البنا "ضحية الشهامة"، و3 آخرين، حضور العشرات من الأهالي إلى مقر محكمة شبين الكوم، وسط تشديدات أمنية.

وتفقد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم الأحد، محيط محكمة شبين الكوم، بالتزامن مع نظر ثان جلسات المحاكمة، ووصل نضال مندور محامي محمود البنا إلى مقر المحكمة، وذلك بعد دقائق من وصول المتهم الرئيسي محمد أشرف راجح و3 آخرين.

وأجلت محكمة شبين الكوم، الأحد الماضي أولى جلسات محاكمة محمد راجح، وآخرين، في اتهامهم بقتل الطالب محمود البنا، لجلسة اليوم 27 أكتوبر للاطلاع.

وشهدت أولى جلسات محاكمة محمد راجح، المتهم بقتل ضحية الشهامة محمود البنا، زحامًا شديدًا وحضور عشرات من المواطنين إلى محكمة شبين الكوم، بالمنوفية.

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وكانت قد ألقت مباحث مركز شرطة تلا بمحافظة المنوفية، القبض على 3 متهمين بقتل محمود البنا، وهم محمد أشرف راجح، "أ.ع"، "م.أ"، مقيمين بمركز تلا، وكذا جرى القبض على "إ.إ.ا" صديق المتهم الرئيسي "راجح"، لمحاولته تهريبه بعد الواقعة مباشرة.

وأوضحت التحريات أن محمد راجح طالب بالفرقة الأولى بالجامعة اعتدى على المجني عليه بمطواة، فيما أصيب المتوفي بـ3 طعنات نافذة أدت إلى وفاته.

وبمناقشة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، اعترفوا بارتكاب الواقعة.

محامي محمود البنا "ضحية الشهامة" يصل المحكمة لحضور محاكمة "راجح"

محافظ المنوفية يتفقد محيط محكمة شبين الكوم بالتزامن مع محاكمة "راجح" (صورة)