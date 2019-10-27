والد "ضحية الشهامة" لمصراوي: "عندي أمل لآخر لحظة إن حق ابني مش هيضيع"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:
قال محمد البنا والد محمود البنا المعروف إعلاميًا بـ"ضحية الشهامة"، اليوم الأحد، لـ"الخليج 365"، "عندي ثقة لآخر لحظة إن حق ابني مش هيضيع".
وأشار البنا في تصريحات إلى ثقته الكبيرة في القضاء ورجاله.
يذكر أن اليوم يشهد ثاني جلسات محاكمة "محمد راجح" و3 آخرين في اتهامهم في القضية المعروفة بقتل الطالب محمود البنا.
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