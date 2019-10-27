تصفية 53 مسلحًا لطالبان في أفغانستان

قضت قوات حكومية أفغانية على 53 عنصرًا من حركة طالبان ليلة أمس، أثناء محاولتهم شن هجوم في محافظة فارياب شمالي غرب البلاد، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال المتحدث العسكري حنيف رضائي، إن "هجوما واسعا بدأ مساء السبت شنه المتطرفون على مدينة ميمنة (عاصمة ولاية فارياب)"، مضيفا أنه "أثناء صد الهجوم، وبدعم من الطيران والمدفعية،تم القضاء على 53 إرهابيا، بمن فيهم قياديون بارزون".
وتابع: "ما زالت جثث المسلحين في ساحة المعركة، ويجري حاليا التأكد من هوياتهم".
ووفقا لرضائي فإن 4 جنود أصيبوا أثناء صد الهجوم، فيما لم يصب أي مدني في العملية.
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