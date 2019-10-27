مصدر حكومي عراقي ينفي نية رئيس الوزراء تقديم استقالته

نفى مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي صباح اليوم الأحد نية الأخير تقديم استقالته على خلفية الأحداث الجارية والتظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد.

وقال المصدر- الذي طلب عدم الكشف عن هويته، حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ "ننفي نفيا قاطعا التقارير الإخبارية التي كشفت عن نية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تقديم استقالته على خلفية الأحداث الجارية في البلاد".

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة بغداد وتسع محافظات أخرى احتجاجات على سياسة الحكومة الحالية تخللها أعمال عنف أدت إلى حرق عدد من المباني التابعة للأحزاب السياسية ، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المتظاهرين وعناصر قوى الأمن. الأحداث الجارية والتظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد.وقال المصدر- الذي طلب عدم الكشف عن هويته، حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ "ننفي نفيا قاطعا التقارير الإخبارية التي كشفت عن نية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تقديم استقالته على خلفية الأحداث الجارية في البلاد".يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة بغداد وتسع محافظات أخرى احتجاجات على سياسة الحكومة الحالية تخللها أعمال عنف أدت إلى حرق عدد من المباني التابعة للأحزاب السياسية ، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المتظاهرين وعناصر قوى الأمن.

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