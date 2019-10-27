روسيا ترسل عربات مدرعة لشرطتها العسكرية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها عززت شرطتها العسكرية في قاعدة حميميم في سوريا بعشرات العربات المدرعة من طراز Tiger وTyphoon-U، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقالت: "تم إرسال العشرات من العربات المدرعة إلى قاعدة حميميم في سوريا بواسطة طائرة نقل عسكرية Il-76 لتعزيز الشرطة العسكرية الروسية

في تنفيذ مهامها على الحدود السورية التركية. وتم نقل المركبات المدرعة Tiger وTyphoon-U إلى سوريا من المطارات العسكرية في مقاطعة روستوف وإقليم كراسنودار".

وذكرت وزارة الدفاع قبل يومين أن حوالي 300 من رجال الشرطة العسكرية

الروسية وصلوا إلى سوريا لمتابعة انسحاب المسلحين الأكراد عن الحدود السورية التركية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المركبات المدرعة مصممة لنقل الأفراد وتثبيت مختلف أنواع المعدات أو أنظمة الأسلحة عليها، ومجهزة بنظام لإدارة العمليات.

وبدأت الشرطة العسكرية الروسية تسيير دورياتها وممارسة مهامها في المناطق المدرجة في مذكرة التفاهم الروسية التركية بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا.