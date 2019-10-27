وفاة زوجة رفعت الأسد

نقلت مواقع سورية وتركية عن مصادر محلية أنباءً تفيد بوفاة الزوجة الأولى لرفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد في مدينة القرداحة، أمس السبت، حسبماذكر موقع روسيا اليوم.
ذكرت المصادر أن أميرة عزيز الأسد توفيت عن عمر 82 عامًا، وهي والدة أبنائهمضر وفراس وتماضر الأسد من بين 13 ولدًا وبنتًا آخرين.
والجزء الطافي على السطح من دفتر عائلة رفعت علي سليمان الأسد هو أن أربع من زوجاته، أنجبن له ثمانية من الذكور ومثلهم من الإناث.
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