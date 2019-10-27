التلفزيون العراقي يعلن أنه سيبث مشاهد لغارة تصفية البغدادي

أعلن التلفزيون الرسمي العراقي أنه سيبث مشاهد للغارة التي تسببت في مقتل البغدادي، مؤكدا أن الاستخبارات العراقية ساعدت في تحديد مكان زعيم تنظيم "داعش".
وتداول مغردون لقطات قصف ومعارك قالوا إنها دارتليلا في قرية باريشا بمحافظة إدلب السورية، وهي المكان الذي يعتقد أن زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي قتل فيه.
وكان مغردون سوريون من إدلبقد أشاروا إلى عملية إنزال للتحالف الدولي في قرية باريشا، نفذتها ثماني مروحيات مدعومة بطيران حربي تابع للتحالف، وتحدثوا عن قصف عنيف بالمنطقة.
وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام أمريكية إن البغدادي لقي مصرعه بغارة أمريكية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب.
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