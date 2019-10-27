تفاصيل جديدة حول مقتل البغدادي زعيم تنظيم داعش

ذكر ت وسائل إعلام عربية أن القوة الأمريكية التي هاجمت زعيم تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، كانت تحاول اعتقاله حيًا، لكنه فجّر نفسه قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.
بحسب المصادر فإن "8 طائرات مروحية أقلعت من شمال شرق حلب في الساعة 12 و30 دقيقة عند منتصف الليل الماضي، رافقتها طائرة حربية شنتغارة على مخبأ البغدادي، واشتبكت مع عناصر متحصنة في منزل قرب منطقة غرب قرية باريشا في إدلب".
اعتبرت المصادر أن "المروحيات دليل على أن العملية كانت تتضمن إنزالًا جويًا ورغبة في اعتقال القيادي الذي كان متحصنًا في ذلك المنزل الذي يعود بالفعلإلى قيادي جهادي"، تبين أنه البغدادي نفسه.
وبحسب المصادر فإن "هناك 9 قتلى نتيجة العملية، بينهم القيادي وزوجته وعدد من الأطفال".
وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام أمريكية إن البغدادي لقي مصرعه بغارة أمريكية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب.
وصرح مسئول بارز في البنتاجون بأن زعيم تنظيم "داعش" كان هدفًا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب السورية.
هذا، ومن المنتظر أن يصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيانًا مهمًا، بحسب ما أعلنه البيت الأبيض.
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