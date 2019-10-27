أنباء عن تفجير البغدادي لنفسه بسترة ناسفة خلال الغارة الأمريكية

قال مصدر مطلع على الغارة الأمريكية شمال غرب سوريا، لـCNN إن أبو بكر البغدادى، زعيم تنظيم داعش، على ما يبدو فجر سترة ناسفة خلال العملية مع اقتراب عناصر القوة الأمريكية، لافتًا إلى أن تأكيد مقتل زعيم داعش ينتظر الانتهاء من تحليل عينات الحمض النووى.

كالة الاستخبارات الأمريكية، وفقًا لمصادر ساعدت في تحديد مكان البغدادي، في حين أعلن

البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب بصدد الإدلاء بـ"إعلان كبير"، الأحد، لافتة إلى أن الإعلان له علاقة بـ"السياسة الخارجية".

ترامب من جهته نشر تغريدة على صفحته بتويتر قائلًا "أمر كبير للغاية قد حصل للتو"، من دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

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قال المتحدث باسم البيت الأبيض، هوجان جيدلي، إن

الرئيس دونالد ترامب يعتزم الإدلاء ببيان مهم فى البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، حسبما ذكرت قناة العربية. ولم يذكر المتحدث تفاصيل أخرى.

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، فى تقرير لها، إن زوجتى أبو بكر البغدادى قتلتا خلال العملية التى شنتها القوات الخاصة الأمريكية.

وبحسب التقرير، فإن مصادر بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أكدت أن الهجوم لم يسفر عن مقتل أى أطفال إلا أن زوجتى البغدادى قامتا بتفجير سترتيهما مما أدى إلى مقتلهما فى الحال.