كاتلونيا.. اشتباكات عنيفة بين الشرطة والانفصاليين

حولت الاشتباكات التي وقعت بين الشرطة الإسبانية وعناصر متشددة ضمن حشد من المتظاهرين يبلغ قوامه الألوف جزءاً من وسط برشلونة إلى ساحة معركة في وقت متأخر يوم السبت، مع تحول يوم آخر من الاحتجاجات إلى العنف.

وأُطلقت مقذوفات ونُقل ما لا يقل عن ستة أشخاص مصابين إلى المستشفى وأُضرمت النيران في الحواجز بعدما تحركت الشرطة سريعاً وبعنف نحو صفوف من المحتجين، وكثير منهم شباب ملثمون، تجمعوا خارج مقر الشرطة الإسبانية.

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واستمرت الاشتباكات عدة ساعات قبل تفرق المحتجين في شوارع المدينة.

وتشهد برشلونة احتجاجات يومية مؤيدة للانفصال منذ 14 أكتوبر.

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وبدأت الاحتجاجات عندما قضت المحكمة العليا في إسبانيا بسجن تسعة ساسة ونشطاء مدة تصل إلى 13 عاماً عن دورهم في محاولة الاستقلال الفاشلة في 2017 مما أدى إلى تزايد الغضب في الإقليم وإرسال موجات تصادم في أنحاء المشهد السياسي في إسبانيا.

ولم تكن احتجاجات يوم السبت هي الأولى التي يشوبها العنف حيث بدأ الاضطراب يتسع بشكل مطرد منذ 18 أكتوبر.

لكن هذه الاحتجاجات تتعارض بشكل صارخ مع الأحداث التي وقعت في وقت سابق من اليوم عندما شارك قرابة 350 ألف شخص من إقليم كتالونيا في مسيرة سلمية في أنحاء البلاد دعما لمطالبات من جماعات حقوق مدنية بإطلاق سراح الزعماء الانفصاليين السجناء.

نظمت سي.دي.آر، وهي جماعة ضغط مؤيدة للاستقلال تفضل العمل المباشر، أحدث احتجاج وقطعت خطوط السكك الحديدية والطرق بالإضافة إلى محاولة اقتحام برلمان الإقليم.

وأوضحت لقطات تلفزيونية أن الاحتجاج بدأ حوالي الساعة السابعة والنصف (1730 بتوقيت جرينتش) ومع زيادة عدد المحتجين إلى قرابة 10 آلاف، طبقاً لتقديرات الشرطة.