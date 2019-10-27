طائرات التحالف الدولي تقصف مواقع لتنظيمات إرهابية في إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأنه رصد هجوماً نفذه سرب مؤلف من 8 طائرات مروحية ترافقها طائرة حربية تابعة جميعها للتحالف الدولي على مواقع يعتقد أن بها تنظيم إرهابي وعناصر من تنظيم (داعش) في منطقة باريشا شمال مدينة إدلب، في سوريا، وذلك بعد منتصف ليل السبت - الأحد.

واستهدفت المروحيات مواقع التنظيمات بضربات مكثفة وعنيفة لمدة نحو 120 دقيقة، ترافقت مع استهداف الإرهابيين للمروحيات بالأسلحة الثقيلة، ووثق المرصد السوري مقتل 9 أشخاص جراء هجوم مروحيات التحالف، ولا يعلم حتى اللحظة فيما إذا كان أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش ضمن القتلى.

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وأشار المرصد إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود عدد كبير من الجرحى بعضهم في حالات خطرة.

وكانت تقارير أميركية قد ذكرت أن البغدادي قتل في عملية للقوات الخاصة الأميركية الليلة الماضية في إدلب.