قال مسؤول أمريكي، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة شنت عملية استهدفت زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي.



ولم يكشف المسؤول، الذي تحدث لـ"رويترز" شريطة عدم الكشف عن هويته، تفاصيل العملية كما لم يوضح ما إذا كانت ناجحة.



وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الإدلاء "ببيان مهم" في البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش).



وكان ترامب قد كتب في تغريدة في وقت سابق "شيء كبير للغاية حدث للتو".



وأطل البغدادي في أبريل/نيسان الماضي في أول ظهور له منذ 5 سنوات، عبر تسجيل مصور نشرته مؤسسة إعلامية تابعة للتنظيم على تطبيق "تلغرام".



وترصد الولايات المتحدة مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يساعد في الوصول إلى أبو بكر البغدادي، والذي سرت منذ عام 2014 شائعات كثيرة عن مقتله لم يتم تأكيدها.



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كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تعلن تنفيذ عملية ضد زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي، وترامب يعتزم الإدلاء "ببيان مهم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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