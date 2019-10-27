كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرصد السوري يعلن عن مفاجأة بشأن مقتل البغدادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حاولت القوات الأمريكية، اعتقال زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي حيًا، لكنه فجّر نفسه قبل أن يتم إلقاء القبض عليه، حسبما ذكر المرصد السوري.

وأعلن المرصد السوري، اليوم الأحد، أن "8 طائرات مروحية أقلعت من شمال شرق حلب في الساعة 12 و30 دقيقة عند منتصف الليل الماضي، رافقتها طائرة حربية شنت غارة على مخبأ البغدادي، واشتبكت مع عناصر متحصنة في منزل قرب منطقة غرب قرية باريشا في إدلب".

واعتبر المرصد أن "المروحيات دليل على أن العملية كانت تتضمن إنزالا جويا ورغبة في اعتقال القيادي الذي كان متحصنا في ذلك المنزل الذي يعود بالفعل إلى قيادي جهادي"، تبين أنه البغدادي نفسه.

وحسب "المرصد" فإن "هناك 9 قتلى نتيجة العملية بينهم القيادي وزوجته وعدد من الأطفال".

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام أمريكية إن البغدادي لقي مصرعه بغارة أمريكية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب.

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وصرح مسؤول بارز في البنتاغون بأن زعيم تنظيم "داعش" كان هدفا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب السورية.

هذا، ومن المنتظر أن يصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيانا هاما، بحسبما أعلنه البيت الأبيض.

عملية استهدفت البغدادي

ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع (البنتاغون)، أن الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي يوم السبت في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا.

وأوضحت مجلة نيوزويك الأمريكية أن العملية جرت في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ونفذتها قوات عمليات خاصة بعد أن تلقت معلومات استخباراتية حددت موقعه.