كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 4 أشخاص إثر انهيار منجم للفحم في مقاطعة سيتشوان الصينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى أربعة أشخاص مصرعهم وأُصيب شخص واحد عندما انهار منجم فحم فى مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين.

وقالت حكومة مقاطعة جيلين تحت إدارة مدينة لوتشو، إن شخصين على الأقل فقدا في الحادث.

ووفق ما أوردت وكالة أنباء آسيا الدولية، وقع الحادث يوم أمس السبت في حوالي الساعة 10:37 صباحًا بالتوقيت المحلي (02:37 بتوقيت جرينتش يوم الأحد)، عندما انهار أثناء أعمال الصيانة لتعزيز سقف المنجم فجأة، وهناك سبعة أشخاص محاصرين.

وعثر رجال الإنقاذ على جثث أربعة أشخاص، وتمكّنوا من إنقاذ شخص آخر موجود حاليًا في المستشفى.

ولا يزال سبب الانهيار غير معروف، وعملية البحث جارية.

وفي وقتًا سابقًا من هذا العام، لقي 9 أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 آخرون بانفجار داخل منجم صغير للفحم في منطقة لونغجيابو بمقاطعة جيلين شمال شرقي الصين. وذكرت السلطات المحلية أن الانفجار وقع الأحد 10 يونيو في منجم تديره شركة لمعالجة الفحم بمدينة لونغجيابو مشيرة إلى أنه تسبب بهزة أرضية بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر. وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن أسباب الانفجار لا تزال غير معروفة، وأن أعمال الإنقاذ لا تزال جارية، حيث تم إرسال فرق عمل للمساعدة في الإنقاذ، ونقل العمال المصابون للعلاج في مستشفى قريب وإصاباتهم غير خطرة. كما قُتل 21 شخصًا،12 يناير، بانهيار منجم فحم في منطقة شنشي بشمال الصين، فيما أنقذ 66 شخصا آخرين وفق السلطات المحلية. Advertisements

وفتح تحقيق لتحديد سبب الحادث في الموقع التابع لشركة "بايجي مايننغ".

وتتكرر حوادث من هذا النوع في الصين رغم الجهود لتحسين ظروف العمل بمناجم الفحم وإغلاق المناجم غير القانونية.

وبحسب إدارة السلامة في مناجم الفحم الصينية، قتل 375 شخصا في حوادث من هذا النوع عام 2017، بانخفاض نسبته 28,7 % مقارنة بالعام السابق.