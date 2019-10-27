كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل زوجتى البغدادى خلال عملية القوات الأمريكية لاستهداف زعيم داعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، فى تقرير لها، إن زوجتى أبو بكر البغدادى قتلتا خلال العملية التى شنتها القوات الخاصة الأمريكية، والتى أدت إلى مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابى.

وبحسب التقرير، فإن مصادر بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أكدت أن الهجوم لم يسفر عن مقتل أى أطفال إلا أن زوجتى البغدادى قاما بتفجير ستراتهما مما أدى إلى مقتلهما فى الحال.

Advertisements

كان مسئول بالبنتاجون قد أكد، اليوم الأحد، إن القوات الأمريكية شنت غارة جوية استهدفت رأس زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادى، بعد أن وافق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على العملية قبل حوالى أسبوع، موضحا أن الغارة قد تكون أدت لمقتل البغدادى قرب قرية "بريشا" فى إدلب، حيث يقع مقر عدد من التنظيمات المتطرفة ومنها حراس الدين.

وأضاف المسئول حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، "أنه بالتزامن مع تقارير أفادت بتحليق مروحيات عسكرية أمريكية فوق محافظة إدلب فى شمال غربى سوريا، حيث كان البغدادى هدفا لعملية سرية للغاية فى آخر معقل للمتطرفين فى سوريا".

وكشف أن وزارة الدفاع أبلغت البيت الأبيض أنها واثقة من أن "الهدف القيم" هو قتل البغدادى، لكنها أشارت إلى أن المعنيين يجرون المزيد من التحقيقات للتأكد.