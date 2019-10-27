كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغريدة غاضمة لترامب بعد مقتل أبو بكر البغدادي في غارة أمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، اليوم الأحد، في غارة أمريكية سرية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترمب.

تغريدة ترامب

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة غامضة أثارت تساؤلات الصحفيين، حيث كتب ترامب: "شيء كبير للغاية حدث للتو".

وصرح مسؤول بارز في البنتاجون لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، بأن زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي كان هدفا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب السورية.

عملية خاصة

وأفادت المجلة الأمريكية بأن القوات الأمريكية نفذت عملية خاصة استهدفت أحد أهدافها الأكثر أهمية، "أبو بكر البغدادي"، في مهمة وافق عليها الرئيس دونالد ترمب قبل حوالي أسبوع من حدوثها.

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وعلق البعض أن هذه التغريد مرتبطة باعتقال أبو بكر البغدادي.

وكان قد قال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي اليوم الأحد (السبت بالتوقيت المحلي) إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الإدلاء "ببيان مهم" في البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت غرينتش).

ذكرت تقارير وسائل الإعلام الغربية مرارًا وتكرارًا عن مقتل قائد التنظيم الإرهابي. عادة ما تظهر هذه التقارير بعد غياب طويل للبغدادي.

مقتل البغدادي

ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع (البنتاغون)، أن الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي يوم السبت في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا.

وأوضحت مجلة نيوزويك الأمريكية أن العملية جرت في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ونفذتها قوات عمليات خاصة بعد أن تلقت معلومات استخباراتية حددت موقعه.