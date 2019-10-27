الصين تجني 140 مليار دولار كإيرادات من صناعة الاتصالات في 9 أشهر فقط

أظهرت بيانات رسمية، اليوم السبت، أن الإيرادات المجمعة لصناعة الاتصالات الصينية بلغت 991.4 مليار يوان (حوالي 140.2 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى للعام الجاري.

ووفقا لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية فقد سجلت صناعة الاتصالات للعملاق الآسيوي أداء ثابتا في الفصول الثلاثة الأولى من العام الجاري، وذلك دون تغيير عن العام السابق.

وأبرزت أن إيرادات الاتصالات المتنقلة لشركات الاتصالات الصينية الكبرى الثلاث، وهي “تشاينا تليكوم”، و”تشاينا موبايل”، و”تشاينا يونيكوم” بلغت 676.8 مليار يوان خلال أول تسعة أشهر من السنة الجارية، مما ساهم بنسبة 68.3 في المائة من إجمالي إيرادات القطاع.

وأشار المصدر ذاته إلى عدد مستخدمي الهواتف المحمولة ارتفع ب 3.3 في المائة ليصل إلى حوالي 1.6 مليار، حيث بلغ عدد المشتركين في شبكات الجيل الرابع 1.26 مليار، ما يمثل 79.1 في المائة من إجمالي مستخدمي الهواتف المحمولة.

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وأظهرت البيانات أيضا أن عدد مستخدمي الإنترنت الثابت عريض النطاق في الصين نما بشكل مطرد خلال هذه الفترة، حيث وصلت سرعة الإنترنت لدى 80.5 في المائة من المشتركين إلى أكثر من 100 ميجابايت في الثانية.

وتعمل الصين حاليا على تطوير البنية التحتية للتكنولوجيا اللاسلكية فائقة السرعة في مختلف مناطق البلاد لتلائم شبكات اتصالات الجيل الخامس التي تسارع السلطات لبدء تشغيلها في عموم البلاد. كما تسارع الشركات الصينية المصنعة للهواتف الذكية في تطوير الهواتف المحمولة التي تعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس بعد موافقة الحكومة على الاستخدام التجاري لهذه التكنولوجيا في يونيو الماضي.

ووفقا لمعهد أبحاث بوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، تم طرح 18 طرازا من الهواتف الذكية بتكنولوجيا الجيل الخامس على مدار الأشهر التسعة الأولى، وتم شحن حوالي 787 ألفا من الهواتف المحمولة العاملة بتكنولوجيا الجيل الخامس.