زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي.. مقتل أبو بكر البغدادي في هجوم أميركي

أكدت وسائل إعلام أميركي عدة، اليوم الأحد، أن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي، استهدف وقتل على الأرجح في عملية عسكرية أميركية في سوريا، وذلك قبل ساعات من إعلان “مهم جدا” سي دلي به الرئيس دونالد ترامب.

وأعلنت شبكتا التلفزيون الأميركيتان “سي ان ان” و”ايه بي سي” نقلا عن مسؤولين كبار في وقت مبكر صباح اليوم، أن أبو بكر البغدادي قتل على الأرجح بعد غارة أميركية على منطقة إدلب في سوريا.

وذكرت شبكة “سي ان ان”، أن الجيش الأميركي يجري تحاليل قبل أن يتمكن من تأكيد مقتل البغدادي رسميا.

أما شبكة “إيه بي سي” فنقلت عن مصادر حكومية عديدة قولها، إن البغدادي قد يكون قتل نفسه بسترة انتحارية عندما هاجمت قوات أميركية خاصة موقعه.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، رفضت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الإدلاء بأي تعليق.

Advertisements

وكان البيت الأبيض أعلن أمس السبت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيدلي بإعلان “مهم جدا” صباح الأحد.

وقال متحدث باسم الرئاسة الأميركية هوغان جيدلي في بيان مقتضب، إن “رئيس الولايات المتحدة سيدلي بإعلان مهم جدا صباح غد (الأحد) عند الساعة التاسعة (13,00 ت غ) من البيت الأبيض”.

وقبيل ذلك، كتب دونالد ترامب في تغريدة على تويتر “حدث للتو أمر هائل”، من دون أن يضيف أي تفاصيل.

من جهته، تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن استهداف مروحيات “لساعة ونصف الساعة” لجهاديين قريبين من تنظيم الدولة الإسلامية في إدلب، ما أسفر عن سقوط تسعة قتلى، بدون أن يوضح هوية المروحيات.

لم تصدر أي إشارة عن البغدادي منذ تسجيل صوتي تم بثه غشت 2018 بعد بدء الهجوم العراقي لاستعادة مدينة الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية.

